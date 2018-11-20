محافظ سوهاج: ندوات توعوية وتثقيفية للطلاب لحمايتهم من الأمراض

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم قامت بعقد ندوات إرشادية بـ 5 مدارس لتوعية الطلاب والتلاميذ بعنوان "كيف نقى أنفسنا من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وانتقال العدوى".

ومن جانبه قال عصام أحمد عرفة، مدير عام الطب البيطرى بسوهاج فى بيان للمحافظة، أن الندوات التوعوية للطلاب بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم جاءت برعاية محافظ الإقليم وتنفيذا لتعليمات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث قامت إدارة الإرشاد بالمديرية بإقامة عدة ندوات إرشادية بمدارس ام المؤمنين الإعدادية بحى غرب، ومدرسة الشيخ مكرم الإعدادية بمركز سوهاج، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بجزيرة محروس بأخميم، ومدرسة نيدة الثانوية المشتركة بأخميم، ومدرسة المنشاة للتعليم الأساسى.

وتم خلال الندوات تقديم الشرح والتوعية للطلاب والتلاميذ بأهمية النظافة والوقاية من مرض انفلونزا الطيور والتربية الآمنة للدواجن والذبح الآمن للوقاية من التعرض للفيروس، والتعرف على الاشياء التى نأكلها ولا نعرفها "المواد المسرطنة والمواد المضادة للسرطان"، وكذلك التعريف بمرض السعار وأعراضه فى الحيوانات المختلفة وكيفية التعامل مع مكان العقر وضرورة أخذ المصل بجرعاته كاملة للإنسان والإشراف البيطرى للحيوانات الأليفة، وقد حاضر فى الندوات نخبة من أطباء الإرشاد المديرية والإدارات التابعة.