محافظ بورسعيد: سنقدم كل الدعم لنجاح بطولة البحر المتوسط لكرة اليد

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة مستعدة تمامًا لاستقبال هذا الحدث الرياضى الكبير، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستعمل على توفير كافة الإمكانيات لنجاح البطولة.

ورحب محافظ بورسعيد باستضافة المحافظة لذلك الحدث الرياضى الكبير وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات من أجل البطولة التي تقام للمرة الأولي علي أرض المحافظة.

وأعلن "الغضبان" بأن البطولة تعد فرصة كبيرة لترويج بورسعيد سياحيًا على المستوى الدولى نظرًا لوجود وفود 11 دولة من مختلف قارات العالم.

وتشهد بطولة البحر المتوسط هذه المرة مشاركة أكبر عدد من المنتخبات فى تاريخ بطولات البحر المتوسط، حيث يشارك 11 دولة، هم: فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب واليونان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويشاركان بدعوة من اتحاد البحر المتوسط واللجنة المنظمة للبطولة، ومصر البلد المنظم.