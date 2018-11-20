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مباحث دار السلام بسوهاج تضبط طرفى مشاجرة وبحوزتهم 6 قطع سلاح

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:54 م
مباحث دار السلام بسوهاج تضبط طرفى مشاجرة وبحوزتهم 6 قطع سلاح حبس
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة بناحية عزبة رضوان دائرة المركز، وما نتج عن ذلك من تدافع طلبة مدرسة محمد رضوان الثانوية وإصابة طالب بذات المدرسة سن 16 بجرح سطحى بساعده الأيسر وبحوزتهم طبنجة و3 بندقية خرطوش وبندقية آلية و14 طلقة.

 

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين عامل 17 سنة "طرف أول"، وطالب 17 سنة "طرف ثانى" مقيمان بذات الناحية، بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء دون إصابات لوجود خلافات بينهما، مما نتج عن تدافع طلبة مدرسة محمد رضوان الثانوية، وإصابة طالب بذات المدرسة 16 سنة بجرح سطحى بساعده الأيسر.

 

تم توجيه حملة أمنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت أفراد العائلتين، أسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن 2 بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة، و20 طلقة مختلفة الأعيرة.

 

تم ضبط المتهم كياد.ر.ع، 44 سنة عامل وبحوزته طبنجة عيار 9مم، و6 طلقات لذات العيار، وأشرف.م. ت 35 سنة، عامل، وبحوزته بندقية خرطوش و إبراهيم ك. م 24 سنة طالب، وبحوزته بندقية خرطوش وأحمد ر.ع 39 سنة عامل، وبحوزته ندقية آلية و6 طلقات لذات العيارومحمد ر. ع 26 سنة عامل وبحوزته بندقية خرطوش وجمال أ. ر 17سنة طالب وبحوزته بندقية آلية، و8 طلقات لذات العيار.

 

كما تمكنت الحملة الأمنية من تنفيذ 55حكم قضائى متنوع، منها 30 حكم حبس جزئى ومستأنف، 15 غرامات 5 مخالفات تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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