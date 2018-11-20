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مباحثات مغربية بريطانية بالرباط لتعزيز التعاون فى المجال العسكرى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:00 ص
مباحثات مغربية بريطانية بالرباط لتعزيز التعاون فى المجال العسكرى العاهل المغربى الملك محمد السادس
الرباط (أ ش أ)
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بحث الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطنى بالمغرب، عبد اللطيف لوديى، أمس الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، مع كبير مستشارى وزارة الدفاع البريطانية، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السير جون لوريمر مستوى التعاون الثنائى فى مجال الدفاع الوطنى، والذي يشمل التكوين وتبادل الخبرات وتنظيم تدريبات مشتركة.

وأوضح بيان لإدارة الدفاع الوطنى المغربية، أن الجانبين استعرضا سبل إضفاء دينامية أكبر على هذا التعاون، لاسيما فى مجال العمل المشترك وتبادل التجارب بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن التعاون العسكرى المغربى البريطانى يؤطره اتفاق إطار للتعاون العسكري والتقنى، كما تعقد لجان عسكرية مشتركة اجتماعات منتظمة بكل من الرباط ولندن.

 

 


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