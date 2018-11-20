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مؤتمر صحفى لـ"الصناعات الهندسية" للتعريف بمعرض "صناع مصر".. الاثنين

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:00 ص
مؤتمر صحفى لـ"الصناعات الهندسية" للتعريف بمعرض "صناع مصر".. الاثنين محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
كتبت- منى ضياء
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تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل بمقر الاتحاد، للتعريف بمعرض صناع مصر - الدورة الرابعة والهدف منه، وما يتبعه من تعاون السادة الصناع لرفع نسبة التصنيع المحلى إلى نسبة 75%، وعرض أهم التطورات والإنجازات فى مجال التصنيع فى صعيد مصر وتنمية العلاقات التجارية والتعاون الصناعى مع الدول الأفريقية.
 
ويتم خلال المؤتمر عرض الخطة التسويقية والدعائية للمعرض، بحضور كل من رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس لجنة الإعلام بالغرفة،  وسفير دولة رواندا، والوزير المفوض لجهاز التمثيل التجارى المصرى، ورئيس شركة سمارت المسئولة عن التسويق الإعلامى للمعرض.

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