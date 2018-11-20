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لافروف يتهم جهات أمريكية بتعطيل أى خطوات لترامب لتحسين العلاقات مع روسيا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:56 م
لافروف يتهم جهات أمريكية بتعطيل أى خطوات لترامب لتحسين العلاقات مع روسيا لافروف
موسكو (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن أى خطوات يتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا يتم تعطيلها من قبل من يتبعون نهجا تدميريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسى- خلال اجتماع للمجلس الروسى للشئون الخارجية اليوم الثلاثاء- أن الجميع يعلم أنه من الممكن توقع إجراءات جديدة غير لائقة من واشنطن، بما فى ذلك ضد روسيا، مشيرا إلى أنه يتم منع أى خطوات يتخذها الرئيس ترامب لتأسيس قنوات طبيعية مستقرة للتفاعل مع موسكو حول المشكلات.

واتهم لافروف بعض الجهات داخل الولايات المتحدة بالعمل على تعزيز النهج التدميرى الذى وضعته إدارة البيت الأبيض السابقة تجاه العلاقات مع روسيا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المؤسسات الأمريكية، التى تعيش بفكرة استثنائيتها الخاصة، تواصل تحديد خصومها ومعارضيها فى المقام الأول بين الدول التى تنتهج سياسة مستقلة.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا فى مارس عام 2014.

 


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