كوريا الجنوبية تصمم خطة رئيسية لبناء عاصمة جديدة بجنوب السودان

سول (أ ش أ)

وضعت شركة "سيويونج الهندسية" الكورية الجنوبية خطة بناء عاصمة جديدة لجنوب السودان بالتعاون مع شركتين من دولة المغرب العربى.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن حكومة جنوب السودان أقامت حفل إطلاق "مشروع الخطة الرئيسية للعاصمة الجديدة فى رامشيل" بمشاركة الخبراء الكوريين الجنوبيين والمغاربة.

وستضع الشركة الكورية الجنوبية بالتعاون مع الشركتين المغربيتين خطة أساسية لبناء المرافق المختلفة مثل الطرق والمناطق السكنية والمدارس والمستشفيات فى العاصمة الجديدة خلال الـ 15 شهرا المقبلة، وينفذ المشروع بقيمة 3.5 مليون دولار تم الحصول عليها عن طريق الدعم المجانى من الحكومة المغربية.

يذكر أن مدينة رامشيل تقع جغرافيا فى وسط جنوب السودان، ومنذ استقلال جنوب السودان عن السودان فى عام 2011، أجريت مناقشات عدة لتحديد رامشيل كعاصمة من أجل التنمية المتوازنة للأرض والوئام بين القبائل.