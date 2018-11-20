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قطريليكس تكشف عن جرائم شقيقة تميم بالتورط فى غسيل أموال وسرقة آثار

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:57 ص
قطريليكس تكشف عن جرائم شقيقة تميم بالتورط فى غسيل أموال وسرقة آثار تميم بن حمد وشقيقته مياسة
كتب إسلام جمال
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سلط حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم النظام القطرى، الضوء على فضيحة جديدة للعائلة الحاكمة فى قطر، وكشفت تفاصيل سرقة المياسة بنت حمد، شقيقة تميم بن حمد أمير قطر للآثار.

وقال التقرير الذى نشره الحساب، إن المياسة بنت حمد استغلت رئاستها لمجلس أمناء هيئة المتاحف لإخفاء نشاطها الإجرامى، فى سرقة الآثار.

وأشار الحساب، أن مياسة تدمر البلاد، وتتكفل هى بسرقة التاريخ، وأنها وسعت شبكة إرهاب العائلة بالمتاجرة فى آثار دول خربوها، حيث تخصصت فى سرقة آثار سوريا والعراق بالتعاون مع داعش.

 

 

وكشف الحساب، أن تقارير غربية كشفت أن نشاطها الثقافى واجهة لعمليات مريبة، واتهمها موقع "مودرن دبلوماسى" الأوروبى بغسيل الأموال.

كما فضح التقرير انخراطها فى أعمال مشبوهة لسرقة آثار دول بعينها، وأنها تنتهك حقوق العمال المشاركين فى بناء منشآت ثقافية، وأنها قدمت رشاوى لإنجاح مرشح قطر فى انتخابات "اليونسكو".

 

 

 


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مياسة بنت حمد

تميم بن حمد

قطر

سوريا




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