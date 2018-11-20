قرية الروضة تنهى استعداداتها لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أبنائها

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، انتهاء الاستعدادت لإحياء ذكرى استشهاد المصلين فى مسجد قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء، والمقرر أن تنطلق صباح يوم الجمعة المقبل فى قرية الروضة، بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى والتعليم.

وتابع فريق عمل برئاسة إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن سير الاستعدادات لإحياء الذكرى المقرر لها أن تتضمن أداء صلاة الجمعة فى مسجد شهداء الروضة وافتتاح أول مراحل ما تم به من أعمال وتجهيزات وتطوير، ومتابعة انطلاق العمل فى مركز شباب الروضة المطور، واستلام الأهالى لمنازلهم بعد إعادة رفع كفاءتها، وما تم من أعمال لتطوير خدمات الكهرباء والطرق والمياه، والمشروعات المقرر الشروع فى تنفيذها وبينها شبكة الصرف الصحى الخاصة بالقرية .

وأشار بيان المحافظة، إلى إن ما شهدته القرية من إنجازات تضمن تخصيص مبلغ 81 مليون جنيه من جهاز التعمير، و16 مليونا و400 ألف جنيه من وزارة الأوقاف، ومليونى جنيه من الأزهر الشريف، لرفع كفاءة منازل القرية وتوابعها بالكامل، وتخصيص مبلغ 35 مليون جنيه لإنشاء مشروعات فى قطاع الصرف الصحى فى القرية من بينها إنشاء محطة رئيسية ومحطة فرعية ومحطة معالجة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكة المياه فى القرية بطول 14 كيلومترا وتغيير الخطوط الهوائية للكهرباء داخل القرية بكابلات أرضية، ووافقت وزارة الكهرباء على تركيب 60 عدادا للكهرباء لأسر الشهداء والمصابين من أهالى القرية بالمجان، وإسقاط أى مديونيات سابقة خاصة بالأهالى لشركة الكهرباء، وإسقاط حسابات استهلاك شهرى نوفمبر وديسمبر من العام الماضى، وتخصيص مبلغ 7.5 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مركز شباب متطور فى القرية.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتشغيل أول مزرعة سمكية فى قرية الروضة ضمن مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على مساحة فدان وتجهيزها وتركيب كافة مستلزمات المزرعة وتشغيلها لصالح أهالى القرية وهى للاستزراع السمكى المكثف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 12 طنا للدورة الواحدة التى تستمر لمدة 6 شهور، وتنتج أسماك البورى والبلطى، وتم تعيين العمالة اللازمة لها بعدد 20 شخصا من أهالى قرية الروضة.

وإنشاء الأجنحة للتوسعات الجديدة فى عدد من مدارس القرية وتجهيزها، وتم صرف معاشات بواقع 1000 جنيه لأسرة كل شهيد، ومن 500 إلى 700 جنيه شهريا لكل مصاب، والمساهمة فى تأهيل عدد من منازل القرية وتأثيثها وتوفير الأجهزة الكهربائية لها، بالإضافة إلى تقديم مبلغ 80 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية لأهالى القرية.

كما قام فرع المجلس القومى للمرأة فى شمال سيناء باستخراج أوراق ثبوتية بالمجان للمواطنين من أهالى القرية، من بينها 600 بطاقة رقم قومى جديد، وإصدار لأول مرة وتحمل المجلس قيمة الاستمارات والغرامات، وقام فرع المجلس القومى للسكان باستخراج 77 وثيقة تصادق على الزواج و200 ساقط قيد لأهالى القرية، بتكلفة بلغت 40 ألف جنيه بتمويل من الأزهر الشريف.

ووصل إجمالى المنازل الجارى رفع كفاءتها عن طريق التعمير فى القرية الأم وتوابعها، يبلغ 575 منزلا منها 343 منزلا بسقف خشب، 186 منزلا بسقف خرسانى، 9 محلات تجارية بخلاف إزالة 37 منزلا وإنشاء منازل جديدة بدلا منها، ورصف شوارع وطرق داخلية بطول 5 كيلومترات وأعمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والغاز وتم تخصيص المبالغ اللازمة لإنشاء ورفع كفاءة منازل القرية إلى جانب رفع كفاءة شبكتى الطرق الداخلية والمياه فى القرية ، وإنشاء تجمع زراعى وآخر خدمي.