video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قرية الروضة تنهى استعداداتها لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أبنائها

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:07 ص
قرية الروضة تنهى استعداداتها لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أبنائها رئيس مدينة بئر العبد يتفقد قرية الروضة
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت محافظة شمال سيناء، انتهاء الاستعدادت لإحياء ذكرى استشهاد المصلين فى مسجد قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء، والمقرر أن تنطلق صباح يوم الجمعة المقبل فى قرية الروضة، بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى والتعليم.

وتابع فريق عمل برئاسة إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن سير الاستعدادات لإحياء الذكرى المقرر لها أن تتضمن أداء صلاة الجمعة فى مسجد شهداء الروضة وافتتاح أول مراحل ما تم به من أعمال وتجهيزات وتطوير، ومتابعة انطلاق العمل فى مركز شباب الروضة المطور، واستلام الأهالى لمنازلهم بعد إعادة رفع كفاءتها، وما تم من أعمال لتطوير خدمات الكهرباء والطرق والمياه، والمشروعات المقرر الشروع فى تنفيذها وبينها شبكة الصرف الصحى الخاصة بالقرية .

وأشار بيان المحافظة، إلى إن ما شهدته القرية من إنجازات تضمن تخصيص مبلغ 81 مليون جنيه من جهاز التعمير، و16 مليونا و400 ألف جنيه من وزارة الأوقاف، ومليونى جنيه من الأزهر الشريف، لرفع كفاءة منازل القرية وتوابعها بالكامل، وتخصيص مبلغ 35 مليون جنيه لإنشاء مشروعات فى قطاع الصرف الصحى فى القرية من بينها إنشاء محطة رئيسية ومحطة فرعية ومحطة معالجة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكة المياه فى القرية بطول 14 كيلومترا وتغيير الخطوط الهوائية للكهرباء داخل القرية بكابلات أرضية، ووافقت وزارة الكهرباء على تركيب 60 عدادا للكهرباء لأسر الشهداء والمصابين من أهالى القرية بالمجان، وإسقاط أى مديونيات سابقة خاصة بالأهالى لشركة الكهرباء، وإسقاط حسابات استهلاك شهرى نوفمبر وديسمبر من العام الماضى، وتخصيص مبلغ 7.5 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مركز شباب متطور فى القرية.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتشغيل أول مزرعة سمكية فى قرية الروضة ضمن مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على مساحة فدان وتجهيزها وتركيب كافة مستلزمات المزرعة وتشغيلها لصالح أهالى القرية وهى للاستزراع السمكى المكثف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 12 طنا للدورة الواحدة التى تستمر لمدة 6 شهور، وتنتج أسماك البورى والبلطى، وتم تعيين العمالة اللازمة لها بعدد 20 شخصا من أهالى قرية الروضة.

وإنشاء الأجنحة للتوسعات الجديدة فى عدد من مدارس القرية وتجهيزها، وتم صرف معاشات بواقع 1000 جنيه لأسرة كل شهيد، ومن 500 إلى 700 جنيه شهريا لكل مصاب، والمساهمة فى تأهيل عدد من منازل القرية وتأثيثها وتوفير الأجهزة الكهربائية لها، بالإضافة إلى تقديم مبلغ 80 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية لأهالى القرية.

كما قام فرع المجلس القومى للمرأة فى شمال سيناء باستخراج أوراق ثبوتية بالمجان للمواطنين من أهالى القرية، من بينها 600 بطاقة رقم قومى جديد، وإصدار لأول مرة وتحمل المجلس قيمة الاستمارات والغرامات، وقام فرع المجلس القومى للسكان باستخراج 77 وثيقة تصادق على الزواج و200 ساقط قيد لأهالى القرية، بتكلفة بلغت 40 ألف جنيه بتمويل من الأزهر الشريف.

ووصل إجمالى المنازل الجارى رفع كفاءتها عن طريق التعمير فى القرية الأم وتوابعها، يبلغ 575 منزلا منها 343 منزلا بسقف خشب، 186 منزلا بسقف خرسانى، 9 محلات تجارية بخلاف إزالة 37 منزلا وإنشاء منازل جديدة بدلا منها، ورصف شوارع وطرق داخلية بطول 5 كيلومترات وأعمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والغاز وتم تخصيص المبالغ اللازمة لإنشاء ورفع كفاءة منازل القرية إلى جانب رفع كفاءة شبكتى الطرق الداخلية والمياه فى القرية ، وإنشاء تجمع زراعى وآخر خدمي.

 
اعمال طرق داخل الروضة
اعمال طرق داخل الروضة

تجهيز الطرق
تجهيز الطرق

داخل ديوان القرية بجوار المسجد
داخل ديوان القرية بجوار المسجد

رفع كفائة خطوط الكهرباء
رفع كفاءة خطوط الكهرباء

رئيس المدينة مع ذوى الشهداء
رئيس المدينة مع ذوى الشهداء

لجان حكومية تتابع مراحل التنفيذ1
لجان حكومية تتابع مراحل التنفيذ1

متابعة المنازل
متابعة المنازل

مدير ادارة بئر العبد التعليمية ورئيس المدينة فى جولة بالقرية
مدير إدارة بئر العبد التعليمية ورئيس المدينة فى جولة بالقرية

مدير الشباب والرياضةيتابع اعمال انشاء مركز الشباب
مدير الشباب والرياضة يتابع أعمال إنشاء مركز الشباب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أحدث إنجازات الدولة فى قرية الروضة بسيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

الروضة

قرية الروضة

محافظة شمال سيناء

رئيس مركز بئر العبد

مسجد قرية الروضة




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة