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قريبا.. تغيير وزارى محدود فى حكومة نتنياهو بتعيين وزير جديد للخارجية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:16 م
قريبا.. تغيير وزارى محدود فى حكومة نتنياهو بتعيين وزير جديد للخارجية بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من دوائر صنع القرار فى تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين سلسلة من الوزراء الجدد فى حكومته، عقب تمكنه من اجتياز الدعوات المطالبة بانتخابات مبكرة.

 

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو بدأ مشاوراته لمنح حقيبة وزارة الخارجية التى يشغلها لـ"يسرائيل كيتس" الذى يشغل حاليا منصب وزير المواصلات وشئون الاستخبارات .

 

يسرائيل هيوم
يسرائيل هيوم

 

وأضافت الصحيفة، أن نتنياهو سيكلف تسيبى حوطبلى التى تشغل منصب نائبة وزير الخارجية بمنصب وزير الاستيعاب والهجرة.  

 

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يسعى لتقوية حزب الليكود فى الحكومة، فى أعقاب استقالة افيجدور ليبرمان من منصب وزير الدفاع  وتوليه هو شخصيا المنصب، وتراجع كلا من نفتالى بنيت وزير التعليم وايليت شاكيد وزيرة العدل عن قرار استقالتهما بالأمس.

 

وتوقعت مصادر مقربة لـ" نتنياهو" أن يتم الإعلان عن التغيير الوزارى قبل نهاية الشهر الجارى.


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بنيامين نتنياهو

تل ابيب

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