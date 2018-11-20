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فيديو وصور.. المرور يغلق شارع الأزهر استعدادا لزفة المولد وانتشار قوات التدخل السريع

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:37 م
فيديو وصور.. المرور يغلق شارع الأزهر استعدادا لزفة المولد وانتشار قوات التدخل السريع الطرق الصوفية
كتب لؤى على - تصوير محمد فوزى
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أغلق رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، شارع الأزهر فى اتجاه العتبة وذلك تمهيدا لتحرك "زفة" موكب الطرق الصوفية احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف، حيث انتشر رجال وزارة الداخلية لتأمين الموكب وتواجد قوات التدخل السريع وخبراء الكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإطفاء والاسعاف.
 
 
فيما بدء الآلاف من أتباع الطرق الصوفية تنظيم صفوفهم بالساحة المجاورة لمسجد سيدي صالح الجعفرى، رافعين أعلام الطرق وأعلام مصر، فيما قام أتباع الطرق بالضرب على الدفوف وترديد الابتهالات الدينية.
 
 
الطرق الصوفية (1)
 

 

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