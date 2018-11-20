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فيديو.. المصريون يفضحون أكاذيب قنوات الإخوان: مصر بلد الأمن والأمان

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:14 م
فيديو.. المصريون يفضحون أكاذيب قنوات الإخوان: مصر بلد الأمن والأمان قنوات الإخوان
كتب محمد صبحى
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يواصل المصريون فضح الإعلام الكاذب الذى تحاول قنوات الجماعة الإرهابية نشره وتصديره للمشاهدين حول الأوضاع الأمنية داخل مصر، من خلال تزييف الحقائق بقنوات الجماعة الإرهابية كالجزيرة والشرق.

وزعمت القنوات الإرهابية بالكذب والادعاءات الباطلة عدم وجود أمان ولا حماية للممتلكات والمواطنين داخل الدولة المصرية، وفى هذا الإطار رد عدد من المواطنين على هذه الشائعات، حيث أكد أحدهم، أن قوات الجيش والشرطة قادرون على حماية الدولة المصرية، وإن المصريين يعيشون فى أمان كامل تحت أعين العيون الساهرة لرجال الأمن، ومصر بلد الأمن والأمان.

ورد مواطن آخر على الفيديو، قاسلا: بالتأكيد الدولة المصرية دولة مؤسسات والجيش والشرطة حماة الوطن وأحد أذرع الدولة المركزية، معلنين مساندة القوات المسلحة والشرطة فى معاركهم ضد الإرهاب.

 


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الإخوان

المصريون

أكاذيب




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