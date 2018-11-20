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فيديو.. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ المسلمين بالمولد النبوى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:20 ص
فيديو.. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ المسلمين بالمولد النبوى صامويل إدوين
كتب ــ إسلام جمال
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احتفل ادوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمقطع فيديو من داخل الجامع الأزهر.

وقال صامويل، إن هناك أكثر من 3 ملايين مسلم بريطاني، وهم يشكلون جزءا جذريا من النسيج الاجتماعي الذي يتم الاحتفاء به في بريطانيا.

ووجه صامويل التهنئة للمسلمين قائلاً: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف".

 

 


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الشرق الاوسط

صامويل ادوين

المولد النبوى




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