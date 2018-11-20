فيديو.. المتحدث باسم الحكومة البريطانية يهنئ المسلمين بالمولد النبوى

كتب ــ إسلام جمال

احتفل ادوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمقطع فيديو من داخل الجامع الأزهر.

وقال صامويل، إن هناك أكثر من 3 ملايين مسلم بريطاني، وهم يشكلون جزءا جذريا من النسيج الاجتماعي الذي يتم الاحتفاء به في بريطانيا.

هناك أكثر من ثلاثة ملايين مسلم بريطاني وهم يشكلون جزءا جذريا من النسيج الإجتماعي الذي نحتفي به في بريطانيا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف @AlAzhar #الأزهر #إسلام #فيديو pic.twitter.com/O3F1lhbWCS — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨

ووجه صامويل التهنئة للمسلمين قائلاً: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف".