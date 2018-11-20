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فيديو.. السفارة السعودية تحيى ذكرى أول زيارة لمؤسس المملكة إلى مصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:15 ص
فيديو.. السفارة السعودية تحيى ذكرى أول زيارة لمؤسس المملكة إلى مصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
كتب محمد جمال
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أحيت السفارة السعودية، اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية على"انستجرام"  وصول مؤسس المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى مصر على متن اليخت الملكى المصرى "المحروسة"، فى أول زيارة رسمية له استمرت 12 يوماً، ردًا لزيارة الملك فاروق للمملكة فى 1945م، واستعدت مصر كلها للقاء الملك المؤسس بحفاوة بالغة.

 وقال فى رسالة وجهها إلى الملك فاروق فور مغادرته: "..لقد تجلت مصر الكريمة المضيافة عظيمة بملكها وقادتها وشعبها، عزيزة بنهضتها، قوية بجيشها، وما جيش مصر إلا جيش العرب..، وما كنا لننسى مصر الكريمة وصلاتها بشقيقتها العربية السعودية، فكان من حظ البلدين توثيق الروابط بينهما، وتوحيد جهودهما فى سياستهما، وإقامة التعاون بينهما على أثبت الدعائم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في 7 يناير 1946م، وصل الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- لمصر على متن اليخت الملكي المصري "المحروسة"، في أول زيارة رسمية له استمرت 12 يوماً، رداً على زيارة الملك فاروق للمملكة في 1945م، واستعدت مصر كلها للقاء الملك المؤسس -رحمه الله- بحفاوة بالغة. وقال -رحمه الله - في رسالة وجهها إلى الملك فاروق فور مغادرته: "... لقد تجلت مصر الكريمة المضيافة عظيمة بملكها وقادتها وشعبها، عزيزة بنهضتها، قوية بجيشها، وما جيش مصر إلا جيش العرب...، وما كنا لننسى مصر الكريمة وصلاتها بشقيقتها العربية السعودية، فكان من حظ البلدين توثيق الروابط بينهما، وتوحيد جهودهما في سياستهما، وإقامة التعاون بينهما على أثبت الدعائم.... #المملكة_العربية_السعودية#المملكة #تاريخ_العلاقات #السعودية #مصر# #جمهورية_مصر_العربية #الملك_عبدالعزيز#الملك_فاروق‎

A post shared by السفارة السعودية في القاهرة (@ksaembassy.eg) on

 


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