فيديو.. السفارة السعودية تحيى ذكرى أول زيارة لمؤسس المملكة إلى مصر

كتب محمد جمال

أحيت السفارة السعودية، اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية على"انستجرام" وصول مؤسس المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى مصر على متن اليخت الملكى المصرى "المحروسة"، فى أول زيارة رسمية له استمرت 12 يوماً، ردًا لزيارة الملك فاروق للمملكة فى 1945م، واستعدت مصر كلها للقاء الملك المؤسس بحفاوة بالغة.

وقال فى رسالة وجهها إلى الملك فاروق فور مغادرته: "..لقد تجلت مصر الكريمة المضيافة عظيمة بملكها وقادتها وشعبها، عزيزة بنهضتها، قوية بجيشها، وما جيش مصر إلا جيش العرب..، وما كنا لننسى مصر الكريمة وصلاتها بشقيقتها العربية السعودية، فكان من حظ البلدين توثيق الروابط بينهما، وتوحيد جهودهما فى سياستهما، وإقامة التعاون بينهما على أثبت الدعائم.