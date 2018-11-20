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فرنسا تنفى وجود أدلة تدين رئيس شركة نيسان على أراضيها

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:18 ص
فرنسا تنفى وجود أدلة تدين رئيس شركة نيسان على أراضيها كارلوس غصن
أ ف ب
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قالت الحكومة الفرنسية إنه لا توجد أدلة على احتيال من جانب كارلوس غصن فى فرنسا.

ومن جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الثلاثاء إنه لم يعد من الملائم أن يقود كارلوس غصن رينو عقب توقيفه فى اليابان. وأبلغ لو مير راديو فرانس إنفو "كارلوس غصن لم يعد فى وضع يسمح له بقيادة رينو". وأضاف أنه يرغب فى أن تشكل رينو هيكل إدارى مؤقت فى ضوء توقيف غصن.

وقالت نيسان أمس الاثنين إن تحقيقا داخليا كشف عن أن غصن انخرط في أفعال غير مشروعة بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وتقليل بيانات خاصة بما يجنيه لسنوات. وأضافت نيسان أن غصن جرى توقيفه وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.

وتملك الحكومة الفرنسية 15% من رينو، والتى تملك بدورها حصة نسبتها 43.4% من نيسان. وقال لو مير إنه سيجرى اتصالات مع نظيره اليابانى بشأن القضية، وأكد أن أولوية فرنسا هى ضمان استقرار شركة رينو.

وأضاف أن شراكة رينو مع نيسان تصب فى صالح فرنسا واليابان وكلتا الشركتين. وقال لو مير "رينو أُضعفت، مما يجعل من الضرورى جدا التحرك سريعا".

 

 


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