غلق محطة مترو الأوبرا اليوم من الساعة الخامسة عصرا وحتى الثامنة مساء

أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سيتم إغلاق محطة الأوبرا اليوم الثلاثاء، من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، لمدة 3 ساعات فقط، تزامنا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدورة الأربعين، وسيتم الإغلاق أيضا يوم الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان.



وأصدرت الشركة تعليمات لقائدى القطارات بعدم التوقف بمحطة الأوبرا فى المواعيد المحددة، كما تم التنبيه على المسئولين عن المحطة بغلق جميع المداخل والمخارج بالمحطة فى هذه الفترة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات أمنية لتأمين المهرجان السينمائى.