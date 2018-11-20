ضبط 500 كيلو دقيق و5800 لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بالبحر الأحمر

تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط مسئول أحد المخابز بمدينة رأس غارب لتصرفه فى عدد 10 أجولة دقيق بلدى بإجمالى وزن 500 كيلو جرام من حصة المخبز المدعم من قبل الدولة بقصد الاتجار فى السوق السوداء مخالفا ذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017 جارى اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط المدعو سائق مقيم قوص – قنا قائد السيارة رقم " ط ر ب /1849" نقل مسئول احدى محطة الوقود مقيم الدهار – ثان الغردقة وبحوزة السائق 5800 لتر سولار بدون تصريح لتجميعهم وتحميلهم لبيعها بالسوق السوداء جارى اتخاذ اللازم قانونًا والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط 8 قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضتين إدارة محل بدون ترخيص، و3 قضايا عدم إعلان عن أسعار، وقضية خبز ناقص وزن 3 قضايا أسطوانات بوتاجاز فى غير المخصص لها.