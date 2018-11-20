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ضبط 3 أشخاص خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي في أستراليا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:52 م
ضبط 3 أشخاص خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي في أستراليا الشرطة الاسترالية
أ ش أ
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ألقت الشرطة الأسترالية اليوم /الثلاثاء/ القبض على ثلاثة أشخاص بمدينة ملبورن الكبرى كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابى فى البلاد.
وصرح المفوض جراهام آشتون إنه تم ضبط المشتبهين بعدما تصاعدت خططهم على مدار الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه تم ضبطهم قبل أن يتمكنوا من تحديد موقع الهجوم المخطط له.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المشتبهين -الذين يحملون الجنسية الأسترالية وينحدرون من أصول تركية- كانوا يحاولون الحصول على بندقية نصف آلية لتنفيذ هجوم في مكان مزدحم، موضحة أنه من المتوقع توجيه تهم الإرهاب لهم في وقت لاحق اليوم.
وكانت السلطات تتابع أنشطة المشتبهين الثلاثة منذ العام الماضي وأقدمت مؤخرًا على إبطال جوازات سفرهم مخافة ضلوعهم في أعمال إرهابية بالخارج. 


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