ضبط 3 أشخاص تعدوا على عمال السكة الحديد فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع امن الجيزة فى ضبط مرتكبى واقعة التعدى على عمال بهيئة السكك الحديدية أثناء تواجدهم بمحل خدمتهم بدائرة مركز شرطة البدرشين.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وفى ضوء ماتبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من 4 عمال بهيئة السكة الحديد بقيام (6 مُلثمين ) بالتعدى عليهم أثناء تواجدهم بخدمة (بلوك 12 خط التبين/ الواحات "بضائع") بدائرة مركز شرطة البدرشين، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقه والإستيلاء منهم على (هواتفهم المحمولة ومبلغ 1000 جنيه ، وبعض المهمات المصلحية من داخل البلوك) وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة عمال خردة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم أقروا بأنهم حال قيامهم بجمع الخردة من المنطقة المتاخمة للبلوك محل عمل المجنى عليهم قاموا بمنعهم ، وصرفهم من المكان فإتفقوا فيما بينهم على التعدى عليهم انتقاما منهم ، فقاموا بالتوجه للبلوك والتعدى عليهم بالضرب مُحدثين إصابتهم وإنصرفوا من المكان وأنكروا قيامهم بسرقة مهمات مصلحية ، وبمواجهة المجنى عليهم بأقوال المتهمين أيدوا ما جاء بها وعدلوا عن أقوالهم بقيام المتهمين بسرقة ثمة متعلقات منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.