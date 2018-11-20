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ضبط 1000 كرتونة سناكس غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:35 م
ضبط 1000 كرتونة سناكس غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية كراتين سناكس - صورة أرشيفية
كتب - نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 1000 كرتونة سناكس غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع غير مرخص، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط  "عبدالرحمن.ع.ع" صاحب مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع المقرمشات "سناكس" مستخدما خامات رديئه وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وعثر بداخل المصنع على "خط إنتاج كامل بمعدات وماكينات تعبئة وتغليف، 2 طن ذرة ، 500 كرتونة فارغة للتعبئة، 1000 كرتونة بداخلها أكياس "سناكس" منتج نهائى تمهيدا لطرحها للبيع، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .
 
 
 
 

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