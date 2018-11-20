ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بمخزن مواد زراعية فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكن قسم مسطحات منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مخزن الممثلات الزراعية لعمله بدون تراخيص وتم ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواءسمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى من تمكن الرائد هانى الوجيز رئيس مباحث المسطحات بمنوف، بالتنسيق مع الجهات المعنية اللجنة الفنية بالإدارة الزراعية، من ضبط مخزن للإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز الشهداء ملك "ر. ع. ع. ا. " لم يستجوب"، ضُبط بداخل المخزن " 10 طن " من المبيدات والأسمدة مجهولة المصدر، " 800 " كيلو جرام من البذور والحبوب المختلفة مجهولة المصدر بداخل كمية من العبوات والأجولة،تم التحفظ على المضبوطات ،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.