ضبط عاطلين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة وأسلحة نارية فى طوخ

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر البانجو والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ بضبط عاطل - محكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى قضية مخدرات وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار ،و كميه من نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف للإتصال بعملائه.

كما تم ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ، عدد 300 قرص مخدر، مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدره بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارته تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.