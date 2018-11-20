ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر وأسماك غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ من ضبط طن و150 كيلو دواجن مذبوحة خارج المجازر، بأحد المجازر غير المرخصة ببيلا، كما تم ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة، وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال حملتين بفوة والحامول .

أكد الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري لـ"اليوم السابع" أن حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين تمكنت من ضبط طن و150 كيلو دواجن مذبوحة خارج المجازر، بأحد المجاز الغير مرخصة ببيلا.

كما تمكنت الحملات على محال الجزارة والمطاعم بفوة من ضبط، 34 كيلو لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و4 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمي، و14 كيلو سمك ماكريل غير صالح للاستهلاك الادمي.

وأسفرت حملة بالحامول على الأسواق والمطاعم والسوبر ماركت ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك عن ضبط 45 كيلولحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد المطاعم، و19 كيلو لحوم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية بعدد من محال الجزارة، تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة المختصة.