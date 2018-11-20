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صور.. مميش: توقيع 3 عقود جديدة بشرق بورسعيد باستثمارات محلية تتجاوز 1.6 مليار جنيه

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:17 م
صور.. مميش: توقيع 3 عقود جديدة بشرق بورسعيد باستثمارات محلية تتجاوز 1.6 مليار جنيه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتبت- هبة حسام
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وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثلاثة عقود اليوم الثلاثاء، مع مستثمرى المنطقة الشمالية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى من شأنها توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد وإقامة استثمارات جديدة فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد الجديدة.

 

وقال الفريق مهاب مميش، فى تصريحات له اليوم، إن الهيئة الاقتصادية تعمل على دعم المستثمر الجاد وتسهيل كافة الإجراءات له وكذلك حل الأمور العالقة معه، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع فى استثماراتهم القائمة بالمنطقة بالتوازى مع إجراء التسويات معهم.

 

وبحسب التصريحات، تمثل العقد الأول الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى مع شركة تى سى أى سنمار، فى استغلال لمساحة أرض بنحو 400 ألف متر مربع لمدة ثلاث سنوات بنظام حق انتفاع لتشغيل المصانع الخاصة بالشركة والتى تقدر استثماراتها 1.8 مليار دولار لهذه المصانع، حيث تعمل الشركة فى نشاط استخراج وإنتاج وتشوين الملح مما يدعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلى.

 

وجاء توقيع العقد الثانى مع شركة لايف بتروكيم فى إطار إنشاء محطة تدأول للصب السائل بميناء غرب بورسعيد باستثمارات 160 مليون جنيه وأولوية تشغيل وتراكى رصيف بالميناء بطول 150 متر لتداول المواد الكيميائية بطاقة تخزينية للمحطة الواحدة نحو 35 ألف طن لتصل إلى 300 ألف طن سنويا.

 

أما العقد الثالث، بين الهيئة الاقتصادية وشركة سيسكو ترانس لإنشاء محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد على رصيف بطول 900 متر وساحة تدأول 380 ألف متر بنظام ال BOT حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف ومن المتوقع أن يتم التشغيل الجزئى للمشروع منتصف 2019، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة مايقرب من 1.5 مليار جنيه وخلق 300 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.

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