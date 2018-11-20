صور.. مسيحية تصنع عروسة المولد احتفالا بالمولد النبوى الشريف

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تحت شاعر" كلنا واحد" صنعت "أم سمير" بحى السيدة زينب عرائس المولد احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف، مشاركة منها فى احتفال المسلمين بالمولد النبوى.

وشهدت العديد من دول العالم، اليوم الثلاثاء احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الاحتفالات والصلوات ورفع الأعلام والشعارات التى تمتدح الرسول محمد، ولم يقتصر الاحتفال على الكبار فقط، بل احتفل الصغار ايضا.

وانطلق أتباع الطرق الصوفية فى مسيرة الموكب والمعروفة بالزفة من مسجد الإمام الحسين، حيث يكون فى استقبالهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء المجلس الأعلى للصوفية، فيما يحرص الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف الحضور والمشاركة فى تلك المناسبة.



أم سمير تصنع عروسة المولد