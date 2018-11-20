صور.. مسلمون وأقباط يحتفلون بالمولد النبوى بشوارع دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، احتفال الآلاف من السيدات والشباب والرجال بذكرى المولد النبوى، شاركهم عدد من الأقباط، وانطلقت مسيرة تجوب شوارع دسوق من خلال عدد من العربات وضعت عليها الأعلام المصرية، وجريد النخل، وعدد من صور زعماء ورؤساء مصر، بالإضافة مسيرة حاشدة من الأهالى، مرددين الأناشيد الدينية، و"طلع البدر علينا" ومرددين "لا إله إلا الله محمد رسول الله ".

ومن المشاركين من رفع لفتات الطرق الصوفية ومنهم من رفع أعلام النادى الأهلى ومنهم من وضع صور زعماء مصر " جمال عبدالناصر، ومحمد أنور السادات، والرئيس عبدالفتاح السيسى ".

وعلى جانب آخر بعث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها على فخامته بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية، وهنأ المحافظ أهالى المحافظة بتلك المناسبة،كما بعث محافظ كفرالشيخ، أيضا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعدد من الوزراء والمحافظين، لتهنئتهم بهذه المناسبة العطرة، سائلاً الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.