صور - محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع فرم مخلفات النخيل وصوب زراعية بقرية الراشدة



تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ماكينات فرم الجريد ومخلفات النخيل بالراشدة التى دعمت بها وزارة شئون البيئة المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة تجميع المخلفات وجذوع وجريد النخيل فى مكان امن وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات لمده فترة ايجار الأراضى المقامة عليها المشروع بهدف التوسع به وذلك وفق القواعد القانونية المتبعة.

كما تفقد المحافظ ماكينة فرم مخلفات النخيل التى تم تصنيعها محليا بالمشروع وابدى المحافظ اعجابه بها مشيرا الى ضرورة التوسع فى تصنيعها كما طالب سيادته بتصنيع عدد 3 ماكينة مماثله لمنحها لبعض الجمعيات لتشغيلها وسداد قيمتها بالتقسيط.

وأشار المحافظ الى ضرورة التوسع فى مشروعات فرم النخيل وتوفير قروض حسنه للجمعيات للتوسع فى مشروعات تربية الاغنام والاستفادة من انتاج الجريد كعلف لها.

كما تفقد محافظ الوادى الجديد مشروعا للصوب الزراعية خاص بالشباب بقريه الراشدة والمقام تحت اشراف من جمعيه تنميه المجتمع المحلى بالقرية بواقع عدد 10 صوب زراعيه .

وأشار المحافظ الى ضرورة التوسع فى مشروعات الشباب وخاصه الصوب الزراعية لما تحققه من اكتفاء ذاتى فى مختلف المنتجات الزراعية وكذلك للمساهمة فى الحد من ارتفاع الاسعار

واكد المحافظ بقيام جمعية تنميه المجتمع المحلى بالراشده بحفر بئر سطحى لرى الصوب وعدم الاعتماد على مياه الشرب وبيع المنتجات باقل من مثيلاتها بالأسواق وتنوع المحاصيل.

كما وجه المحافظ بتبنى الجمعيات تصنيع وانتاج المواسير والمستلزمات الخاصة بإقامه الصوب الزراعية وكذلك التنسيق مع جهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر لتوفير قروض ومنح فتره سماح حتى سته اشهر لقروض الشباب الخاصة بزراعه الصوب.