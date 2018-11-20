صور.. طالب يعتدى على زميله بموس فى مدرسة بالمرج ويصيبه بجروح قطعية

أصيب طالب بالصف الثانى الإعدادى بجرح قطعى بالرقبة إثر مشاجرة مع زميله بمدرسة بالمرج، بالموس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من ولى طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة رحاب الإيمان التابعة لإدارة المرج التعليمية، بقيام طالب بالصف الثانى الإعدادى بإصابة زميله بجرح قطعى بالرقبة بالموس.

وقال ولى أمر الطالب بالمحضر، إن الطالب المتهم، قام بضرب نجلى بالقلم على رأسه فنشبت بينهما مشاجرة وتعدى نجلى بالضرب عليه، وبعد انتهاء اليوم الدراسى تربص له وقام بمغافلته من الظهر وإصابته بموس فى ظهره وتحرر عن ذالك المحضر رقم 22 جنح أحداث المرج وتولت النيابة التحقيق.