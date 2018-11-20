video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. طارق شوقى لـ "الشباب": "اعملوا اللى بتحبوه ومتسمعوش كلام الكبار"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:27 ص
صور.. طارق شوقى لـ "الشباب": "اعملوا اللى بتحبوه ومتسمعوش كلام الكبار" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين ــ تصوير خالد كامل
إضافة تعليق
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يجب على الأسر تحديد الأولويات فيما يتعلق بمسألة الإنفاق على التعليم.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الوزارة تحاول إتاحة تعليم يسمح لهم بأن ينطلقوا فى كل المجالات وأقول للشباب: "اعملوا الحاجة اللى أنتم بتحبوها ومتسمعوش كلام الكبار"، موضحا أن الأمر ليس بالمجموع.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تغييرا فى قانون التعليم حاليا لتطبيق فكرة الإسراع فى التعليم متابعا: "لو الطالب فى التعليم قبل الجامعى خلص اللى محتاجينه منه قبل 12 عاما مثلا فى 9 سنوات هيدخل الجامعة مباشرة، كما سيتم استثناء الطلاب الموهوبين فى شىء معين من مجموع الثانوية العامة ويدخل الكلية اللى هو عايزها".
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فكرة الضغط فى الامتحانات أو الدروس فى النظام الجديد غير موجودة، مؤكدا أن التغيير فى الثانوية الجديدة لا يعتمد على الدروس، قائلا: "أنا شايف إن المدرسة مش بتؤدى دورها ولا بد من عودتها، وهذا يتطلب عودة المعلم أيضا ويحتاج إلى مرتب أعلى وعايزين نعرف أولوياتنا فين".

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (1)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (2)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (3)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (4)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (5)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (6)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (7)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (8)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (9)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (10)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (11)

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (12)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (13)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (14)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (15)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (16)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (17)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (18)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (19)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (20)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (21)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (22)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (23)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (24)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (25)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (26)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (27)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (28)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (29)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (30)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (31)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (32)
 

 

وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة (33)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير التعليم: مش عايزين نحاسب الحكومة على الفسفوسة وندفع للدرس الخصوصى

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

اخبار اليوم

اخبار




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة