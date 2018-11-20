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صور.. زراعة الغربية تستقبل وفد متعدد الجنسيات لدراسة مشروعات المديرية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:09 م
صور.. زراعة الغربية تستقبل وفد متعدد الجنسيات لدراسة مشروعات المديرية وفد شرق أسيا بزراعة الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، وفد متعدد الجنسيات يتكون من 23 جنسية من شرق آسيا، وعدد من دول أفريقيا، لدراسة الهيكل التنظيمى لمديرية الزراعة ودراسة المشروعات التى تشرف عليها المديرية.

وتفقد الوفد أحد مصانع الألبان بمدينة كفر الزيات، والتى تشرف مديرية الزراعة على مراحل إنتاجة لمعرفة مراحل الإنتاج وكيفية صناعة مشتقات الألبان، رافقهم خلال الزياره المهندس على بيومى وكيل وزاره الزراعة بالغربية.

الوفد الأجنبى بزراعة الغربية (1)

وكيل زراعة الغربية يستقبل وفد متعدد الجنسيات

 

الوفد الأجنبى بزراعة الغربية (2)
الوفد الاجنبي يلتقي بوكيل وزاره الزراعة
 
الوفد الأجنبى بزراعة الغربية (3)
وكيل وزارة الزراعة يجتمع باعضاء الوفد

 

الوفد الأجنبى بزراعة الغربية (4)
جانب من استقبال الوفد
 
الوفد الأجنبى بزراعة الغربية (5)
وفد آسيا بزراعة الغربية
 
 

 

 

 


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