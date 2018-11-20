صور.. زراعة الغربية تستقبل وفد متعدد الجنسيات لدراسة مشروعات المديرية

استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، وفد متعدد الجنسيات يتكون من 23 جنسية من شرق آسيا، وعدد من دول أفريقيا، لدراسة الهيكل التنظيمى لمديرية الزراعة ودراسة المشروعات التى تشرف عليها المديرية.

وتفقد الوفد أحد مصانع الألبان بمدينة كفر الزيات، والتى تشرف مديرية الزراعة على مراحل إنتاجة لمعرفة مراحل الإنتاج وكيفية صناعة مشتقات الألبان، رافقهم خلال الزياره المهندس على بيومى وكيل وزاره الزراعة بالغربية.

وكيل زراعة الغربية يستقبل وفد متعدد الجنسيات

الوفد الاجنبي يلتقي بوكيل وزاره الزراعة

وكيل وزارة الزراعة يجتمع باعضاء الوفد

جانب من استقبال الوفد