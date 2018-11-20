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صور..جولة السيدة إنتصار السيسى لمنطقة ريادة الأعمال Startup Vein خلال منتدى الشباب

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:03 ص
صور..جولة السيدة إنتصار السيسى لمنطقة ريادة الأعمال Startup Vein خلال منتدى الشباب جانب من جولة السيدة إنتصار السيسى فى المنتدى
كتب خالد إبراهيم
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خلال منتدى شباب العالم والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة مابين 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، زارت السيدة إنتصار السيسى منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein"، والتى تواجد بها العديد من النماذج الملهمة والناجحة .

ونشرت السيدة إنتصار السيسى مجموعة من الصورة لهذه الزيارة من خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة "سعدت بالمرور على منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein" خلال منتدى شباب العالم ورؤية تلك النماذج الشبابية الناجحة والملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات المصرية الناشئة"

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

 

السيدة انتصار السيسى تستمع لأحد المشاركين
السيدة إنتصار السيسى تستمع لأحد المشاركين

 

السيدة انتصار السيسى تستمع لاحدى المشاركات فى المنتدى
السيدة إنتصار السيسى تستمع لإحدى المشاركات فى المنتدى

 

السيدة انتصار السيسى مع أحد المشاركين فى منتدى الشباب
السيدة إنتصار السيسى مع أحد المشاركين فى منتدى الشباب

 

انتصار السيسى مع الوزيرة غادة والى
إنتصار السيسى مع الوزيرة غادة والى

 

جانب من جولة السيدة انتصار السيسي فى المنتدى
جانب من جولة السيدة إنتصار السيسي فى المنتدى

 

وتابعت السيدة إنتصار السيسى "أرجو أن تكون تلك الساحة هي بداية انطلاق لمبادرات وشراكات ناجحة بين الشركات والشباب والمستثمرين في مصر والعالم .. كما مررت على متحف الأعمدة السبع، والذي استعرض ملامح الشخصية المصرية بأسلوب عرض شيّق وجذّاب"

 


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