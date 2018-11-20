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صور.. تنصيب دنيس بوشلين زعيما لإقليم دونيتسك وسط انتقادات أوكرانية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:21 م
صور.. تنصيب دنيس بوشلين زعيما لإقليم دونيتسك وسط انتقادات أوكرانية دينيس بوشلين أثناء مراسم تنصيبه
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهد إقليم دونيتسك تنصيب دينيس بوشلين كزعيم للإقليم وذلك بعد انتخابه بالانتخابات التى أجريت قبل أيام وانتقدتها السلطات الأوكرانية.

أثناء كلمة بوشلين
أثناء كلمة بوشلين

 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن دنيس بوشلين احتفظ بمنصب الرئاسة فى دونيتسك بحصوله على 61% من الأصوات.

بوشلين خلال مراسم تنصيبه
بوشلين خلال مراسم تنصيبه

 

من جانبها، قالت أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إن التصويت غير شرعى لأنه تم إجراؤه فى مناطق خارج سيطرة أوكرانيا.

بوشلين بجوار رئيس وزراء أبخازيا ورئيس القرم
بوشلين بجوار رئيس وزراء أبخازيا ورئيس القرم

 

وبدورهم، رفض قادة الانفصاليين الانتقادات الغربية، قائلين إن أوكرانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السلام، خاصة فيما يتعلق بمنح صلاحيات واسعة للمناطق الانفصالية.

بوشلين يتلقى التهنئة من أحد المسئولين
بوشلين يتلقى التهنئة من أحد المسئولين

 

وشهدت مراسم التنصيب حضور قيادات الأقاليم الانفصالية الأخرى، وهم رئيس القرم سيرجى أكسينوف ورئيس وزراء أبخازيا فاليرى بجنابا.
 
بوشلين يصافح أحد المسئولين
بوشلين يصافح أحد المسئولين
بوشلين يلقى كلمه بمناسبة تنصيبه رئيسا للإقليم الانفصالى
بوشلين يلقى كلمه بمناسبة تنصيبه رئيسا للإقليم الانفصالى
دينيس بوشلين يحى الحضور
دينيس بوشلين يحى الحضور
دينيس بوشلين
دينيس بوشلين
رئيس دونيتسك خلال مراسم تنصيبه
رئيس دونيتسك خلال مراسم تنصيبه
رئيس دونيتسك يحتفظ بالرئاسة وسط انتقادات من أوكرانيا
رئيس دونيتسك يحتفظ بالرئاسة وسط انتقادات من أوكرانيا

 


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