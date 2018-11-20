video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور .. تعرف على تفاصيل زيارة محمد بن زايد للملك عبد الله فى الأردن

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:28 م
صور .. تعرف على تفاصيل زيارة محمد بن زايد للملك عبد الله فى الأردن مراسم استقبال محمد بن زايد آل نهيان فى الأردن
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

استقبل اليوم الملك عبد الله الثانى ملك الأردن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وذلك فى قصر الحسينية، وعقد الثنائى مجموعة من المباحثات الهامة .

وقدم فى البداية الملك عبد الله الثانى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان قلادة الحسين بن على، كذلك حضر الثنائى مراسم إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على لواء التدخل السريع الأردن، وأيضا شهد الثنائى يشهدان توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة ولي العهد  الأردن.

وفى نهاية الزيارة قام الملك عبد الله الثانى بتوديع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى بعد اختتام زيارته إلى المملكة.

أثناء الاستقبال
أثناء الاستقبال

 

بن زايد والملك عبد الله
بن زايد والملك عبد الله

 

تسليم لواء التدخل السريع
تسليم لواء التدخل السريع

 

توقيع البروتوكولات
توقيع البروتوكولات

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

فى ختام الزيارة
فى ختام الزيارة

 

لواء التدخل السريع بالمملكة
لواء التدخل السريع بالمملكة

 

مراسم استقبال محمد بن زايد آل نهيان فى الأردن
مراسم استقبال محمد بن زايد آل نهيان فى الأردن

 

مراسم الزيارة
مراسم الزيارة

 

وعلى جانب أخر من المقرر أن يبدأ غدا الأمير محمد بن زايد زيارة إلى باريس بناءً على دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية إضافة إلى بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث يلتقى رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب وعدداً من رجال الأعمال الفرنسيين والطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعات فرنسا. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشاط خارجى للشيخ محمد بن زايد.. يتلقى ملك الأردن ويزور باريس غدا.. صور

‏محمد بن زايد ورئيس الشيشان يبحثان تعزيز علاقات الصداقة.. صور

مسيرة عامرة بالمنجزات.. محمد بن زايد يهنئ السلطان قابوس بالعيد الوطنى لعمان

محمد بن زايد يستقبل المشاركين فى مؤتمر المواطنة الشاملة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد بن زايد

الملك عبد الله

زياره محمد بن زايد للاردن

لواء التدخل السريع

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة