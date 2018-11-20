صور .. تعرف على تفاصيل زيارة محمد بن زايد للملك عبد الله فى الأردن

كتب خالد إبراهيم

استقبل اليوم الملك عبد الله الثانى ملك الأردن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وذلك فى قصر الحسينية، وعقد الثنائى مجموعة من المباحثات الهامة .

وقدم فى البداية الملك عبد الله الثانى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان قلادة الحسين بن على، كذلك حضر الثنائى مراسم إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد على لواء التدخل السريع الأردن، وأيضا شهد الثنائى يشهدان توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة ولي العهد الأردن.

وفى نهاية الزيارة قام الملك عبد الله الثانى بتوديع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى بعد اختتام زيارته إلى المملكة.



أثناء الاستقبال



بن زايد والملك عبد الله



تسليم لواء التدخل السريع



توقيع البروتوكولات



جانب من الزيارة



فى ختام الزيارة



لواء التدخل السريع بالمملكة



مراسم استقبال محمد بن زايد آل نهيان فى الأردن



مراسم الزيارة

وعلى جانب أخر من المقرر أن يبدأ غدا الأمير محمد بن زايد زيارة إلى باريس بناءً على دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية إضافة إلى بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث يلتقى رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب وعدداً من رجال الأعمال الفرنسيين والطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعات فرنسا.