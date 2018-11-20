صور.. تجدد ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا وإجلاء 400 شخص إلى المخيمات

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

تجدد ثوران بركان فويجو أمس الاثنين، فى جواتيمالا، مما دفع السلطات إلى إجلاء 400 شخص إلى المخيمات.



بركان جواتيمالا

وقال مركز كونريد الوطنى لمواجهة الكوارث فى جواتيمالا إن السلطات أجلت ما يقرب من 4000 شخص اليوم الاثنين من المناطق المحيطة ببركان فويجو الذى تجددت ثورته بقوة الليلة الماضية.

وأوضح مسؤولو المركز للصحفيين إن البركان أطلق حمما خطيرة وسحبا من الرماد والغاز فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وإنه جرى إيواء ما يزيد على ألفى شخص حتى الآن، ولم ترد حتى الآن أى تقارير عن وقوع مصابين.



السكان يلجأون للمخيمات

لكن خوان بابلو أوليفا مدير المعهد الوطنى للزلازل والبراكين والأرصاد الجوية قال إن البركان ربما يبعث بمزيد من الرماد والحمم البركانية.

وأسفر ثوران بركان فويجو فى يونيو الماضى عن مقتل ما يزيد على 190 شخصا.



تجدد البركان



تجدد ثوران البركان



جانب من البركان



جانب من المخيمات



جانب من مخيمات جواتيمالا



جانب من مواطنى جواتيمالا



مخيمات جواتيمالا