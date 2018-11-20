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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:09 م
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صور.. المفتى ومدير أمن الغربية فى ضيافة نادى القضاة للاحتفال بالمولد النبوى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:03 م
صور.. المفتى ومدير أمن الغربية فى ضيافة نادى القضاة للاحتفال بالمولد النبوى جانب من الحضور
الغربية مصطفى عادل
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استقبل المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا والمستشار أحمد رجب المحامى العام الأول بمحكمة النقض عضو مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والجمعية العمومية للنادى، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية لحضور الاحتفالية التى نظمها نادى القضاة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بدعوة من المستشار أحمد رجب عضو مجلس إدارة النادى.

واكد الدكتور شوقى علام ان الله سبحانه وتعالى كرم النبى الكريم حيث اجتباه وطهره وكتب اسم النبى محمد  بجوار اسمه على العرش. وتحدث فضيلة المفتى عن مولد الرسول الكريم ونشأته وحياته وكيف كان رحيما ورحمة مهداه للعالمين واصطفاه ربه وأنه شافع مشفع كما أنه صلى الله عليه وسلم كان قدوة فى الاخلاق الكريمة ونبراسا يجب علينا جميعا الاقتداء به فى كل شئ فى الاخلاق والمعاملات حتى مع من يخالفونه وكان قرآنا يمشى على الارض وارسله الله هدى للعالمين.

الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية (1)
 
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية (2)
 
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية (3)
 
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية (4)
 
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية (5)
 
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية (6)
 

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