صور .. الكشف على 450 حالة فى قافلة طبية برعاية جامعة المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

نظمت إدارة النشاط الإجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية إلى قرية العسالته التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية ضمن مشروع القوافل الطبية.

وأكد عاكف بدر مدير عام رعاية الشباب فى بيان، أن القافلة قدمت الكشف والعلاج المجانى ل 450 حالة فى عيادات " الأنف والأذن، الرمد، الجلدية، الباطنة، الأطفال، النفسية والعصبية، المسالك، النساء."

تأتى القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية .

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