صور.. الإسكندرية تستقبل وفدا من مدينة كاتنيا الإيطالية

الإسكندرية - جاكلين منير

أناب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم أحمد جمال نائب المحافظ، لاستقبال ايوجيني بيناديتى رئيس مؤسسة بناديتى الخيرية، وباربرا ميرابيلا نائب عمدة كاتنيا للشئون الثقافية، وذلك لتدعيم العلاقات المصرية الإيطالية وبحث إمكانية إقامة اتفاقية تعاون وتأخي بين الإسكندرية ومدينة كاتنيا بمقاطعة صقلية الإيطالية، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال اللقاء، نقل نائب المحافظ تحية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية للوفد وترحيبه الكبير به على أرض الاسكندرية ،ورغبته في تدعيم و تقوية العلاقات بين البلدين وإقامة اتفاقية تأخى بين الاسكندرية وكاتنيا بايطاليا، كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته باهتمام الوفد الايطالي بالتاريخ المصري و العلاقات المصرية الايطاليه عبر السنوات وعن اهتمامهم بإقامة العديد من المؤسسات الخيرية كالمستشفي الايطالي بالقاهرة ،مؤكدا على دعم المحافظة برئاسه المحافظ للجانب الإيطالي لتقوية و تدعيم العلاقات بين الجانبين كما أن المحافظة تدرك بأن مدينة كاتنيا متميزة في مجال الاستزراع السمكي وكذلك مجال البتروكيماويات ومجال الأدوية ، وأن الاسكندرية بها العديد من مصانع الأدوية ومصانع البتروكيماويات لهذا نطمح للتعاون مع مدينة كتانيا فى هذه المجالات مؤكدا أن الاسكندرية بها العديد من المؤسسات البحثية العريقة التي يمكن أن تساهم فى إنجاح هذا التعاون.

وأكد نائب المحافظ أن الاسكندرية مدينة الثقافة والحضارة عبر التاريخ فبها مكتبة الإسكندرية منارة العلم ، و بها العديد من المزارات السياحية والأماكن التاريخية مثل قلعة قايتباي وعامود السواري والعديد من المتاحف مثل المتحف القومي و متحف المجوهرات ، كما أن بها ميناء الدخيلة وميناء الاسكندرية.

وأوضح رئيس مؤسسة بناديتي الخيرية انه حفيد مؤسس المستشفى الايطالي بالقاهرة والتي يقوم هو حليا بادارتها ويعمل بالمستشفى الايطالي 1000 موظف ويقومون بالعديد من العمليات الجراحية، كما انها مؤسسة خيرية غير هادفة للربح ، وقد جاء جده الى مصر عام 1903 وكان طبيبا ، مشيرا إلى أنه يعيش بالإسكندرية تقريبا بشكل دائم وقد ألقى محاضرة بالمركز الثقافي الايطالي عن العلاقات المصرية الايطاليه و موضوعها " العلاقات الثقافية بين صقلية القديمة ومصر القديمة " .

وأشار رئيس مؤسسة بناديتي الخيرية أن مدينة كاتنيا يطلقون عليها ميلانو الجنوب فهي اكبر مركز تجاري بايطاليا وبها العديد من رجال الصناعة والتجار الذين من الممكن أن يهتموا بالاستثمار في الإسكندرية ،كما أن كاتنيا هي أقرب ميناء ايطالى بالنسبة لمصر ، مؤكدا أن التاريخ القديم الذي يربط مدينة كاتنيا و مصر هو الذي يجعلنا متحمسين لاستكمال و تقوية العلاقات مع الاسكندرية كما أن هناك العديد من العوامل المشتركة بين المدينتين فإن كاتنيا ايضا تقع على البحر، موضحا بأنهم التقوا باعضاء الغرفة الصناعية والتجارية وقد أبدوا استعدادهم الكامل لإقامة مشروعات إيطالية بمصر . كما أشار أعضاء الوفد أنه تم تنظيم أول رحلة حج الى مسار العائلة المقدسة بمصر وفي شهر مارس القادم سيتم تنظيم ثاني رحلة لمسار العائلة المقدسة موضحين أنه خلال الرحلة الماضية استقبل الرحلة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية و تمت زيارة جميع أديرة العائلة المقدسة ولأول مرة ادت الطائفة الكاثوليكيه و الأرثوذكسية الصلاة معا في نفس الكنيسة.

وقدم نائب المحافظ الشكر للوفد على اهتمامهم بتنشيط السياحة الدينية بمصر ونشر فكرة الأمن و السلامة و الإستقرار الذي تشهده مصر الآن وذلك من خلال المجهود الكبير الذي تبذله القيادة السياسية واصرار جميع مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني على إظهار بلدهم بالشكل الذي يليق بها أمام العالم أجمع.







