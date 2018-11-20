video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. استمرار أعمال العنف فى هايتى لليوم الثانى وسط مطالبات بإقالة الرئيس

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:13 ص
صور.. استمرار أعمال العنف فى هايتى لليوم الثانى وسط مطالبات بإقالة الرئيس أعمال العنف فى هايتى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

تجددت أعمال العنف فى هايتى اليوم الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى وسط مطالبات بإقالة الرئيس.

أعمال العنف فى هايتى
أعمال العنف فى هايتى

وكانت أعمال عنف اندلعت أمس الاثنين، فى هايتى للمطالبة بإقالة الرئيس جوفينيل مواز على خلفية قضايا فساد واختلاس، حيث أحرق المتظاهرون إطارات السيارات فى الطرقات العامة، بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل رجال الشرطة.

وكان المتظاهرون قد طالبوا خلال مسيرة بالتحقيق فى ما يقولون هو سوء الاستخدام المزعوم لصناديق بتروكاريبى برعاية فنزويلا.

يذكرأن ، قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، شارك فيها الآلاف فى هايتى منتصف الشهر الماضى بشأن فضيحة فساد وطالب بعض المحتجين باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.

الشرطة فى هايتى
الشرطة فى هايتى

 

المواطنون فى هايتى
المواطنون فى هايتى

 

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

جانب من مواطنى هايتى
جانب من مواطنى هايتى

 

حرق إطارات السيارات
حرق إطارات السيارات

 

شرطة هايتى
شرطة هايتى

 

شوارع هايتى
شوارع هايتى

 

مواطنو هايتى
مواطنو هايتى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "العالم هذا الصباح" أعمال عنف فى هايتى ومطالبات بإقالة الرئيس جوفينيل لتورطه فى قضايا فساد.. لاتفيا تحتفل بالذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية.. وأمريكا توفر المساعدات لضحايا حرائق غابات كاليفورنيا

أعمال عنف فى هايتى ومطالبات بإقالة الرئيس جوفينيل مواز لتورطه بقضايا فساد

صور.. أعمال عنف فى هايتى ومطالبات بإقالة الرئيس جوفينيل مواز لتورطه بقضايا فساد

صور.. العالم هذا الصباح.. استخراج أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة.. رقص ولعب وأقنعة مرعبة فى احتفالات العالم بأعياد الهالوين.. وجنازة تتحول لاحتجاجات فى هايتى تطالب الرئيس بالاستقالة

هايتى

اخبار هايتى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اعمال عنف




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة