صور.. استمرار أعمال العنف فى هايتى لليوم الثانى وسط مطالبات بإقالة الرئيس

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

تجددت أعمال العنف فى هايتى اليوم الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى وسط مطالبات بإقالة الرئيس.



أعمال العنف فى هايتى

وكانت أعمال عنف اندلعت أمس الاثنين، فى هايتى للمطالبة بإقالة الرئيس جوفينيل مواز على خلفية قضايا فساد واختلاس، حيث أحرق المتظاهرون إطارات السيارات فى الطرقات العامة، بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل رجال الشرطة.

وكان المتظاهرون قد طالبوا خلال مسيرة بالتحقيق فى ما يقولون هو سوء الاستخدام المزعوم لصناديق بتروكاريبى برعاية فنزويلا.

يذكرأن ، قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، شارك فيها الآلاف فى هايتى منتصف الشهر الماضى بشأن فضيحة فساد وطالب بعض المحتجين باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.



الشرطة فى هايتى



المواطنون فى هايتى



تصاعد الأدخنة



جانب من أعمال العنف



جانب من مواطنى هايتى



حرق إطارات السيارات



شرطة هايتى



شوارع هايتى