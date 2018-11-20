صور.. استجابة لــ"اليوم السابع" رئيس الوزراء يوجه بإزالة القمامة بالعوايد

كتبت هند مختار

استجابة لما نشر فى " اليوم السابع"، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بحل مشكلة تراكم القمامة بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، بعد استياء الأهالى من تراكم القمامة وانتشارها بالشوارع، بسبب عدم وجود صناديق قمامة، وإقامة التعديات بعد إزالتها.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة القمامة، استجابة لمطالب أهالى المنطقة.

ويستمر دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى استقبال رسائل المواطنين المدعومة بالصور لمواقع تراكم القمامة بجميع أنحاء الجمهورية عبر خطى الهاتف المحمول برقمى (01555516528 - 01555525444) بالإضافة إلى استقبال الشكاوى على الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.