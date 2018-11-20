صور.. إزالة 61 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى بنها

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز ومدينة بنها، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 61 حالة تعدٍ.

وتحرر المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وكانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، تنفيذًا لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية تم القيام بحملة بدائرة مركز شرطة بنها بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائى، أسفرت عن إزالة 61 حالة تعدٍ.