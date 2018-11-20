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صندوق زمالة المعلمين يفعل وثيقة تأمين الحوادث بقيمة 30 ألف جنيه

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:30 م
صندوق زمالة المعلمين يفعل وثيقة تأمين الحوادث بقيمة 30 ألف جنيه صندوق زمالة المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، على الاتفاق النهائى مع بنك التنمية الصناعية، بشأن عمل وثيقة تأمين لأعضاء الصندوق بقيمة 30 ألف جنيه تمنح لأسرة العضو المتوفى إثر حادث أثناء الخدمة بالإضافة إلى صرف 20 ألف جنية قيمة الميزة التأمينية الخاصة بالعضو، على أن يسرى ذلك القرار اعتباراً من شهر نوفمبر الجارى.
 
وأضاف أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذى تم عقده برئاسة خلف الزناتى رئيس مجلس الإدارة ونقيب المعلمين، بمقر مجلس إدارة الصندوق بالجزيرة، التقارير المقدمة من أحد الشركات المختصة بشأن متابعة استثمارات أموال الصندوق بالبنوك، التى تم التعاقد معها بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
كما تقدم مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لجموع معلمى مصر بمناسبة المولد النبوى الشريف.

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