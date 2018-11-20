video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صندوق الإدمان: الكشف عن المخدرات بين 8 آلاف موظف بالمؤسسات الحكومية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:01 م
صندوق الإدمان: الكشف عن المخدرات بين 8 آلاف موظف بالمؤسسات الحكومية عمرو عثمان مساعد وزير التضامن
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى استمرار الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، ﻭأنه خلال 6 أشهر الماضية تم الكشف على 8 آلاف موظف وأن نسبة التعاطى بلغت فى بعض هذه المؤسسات 12.5% ومع استمرار حملات الكشف وإجراء التحاليل بشكل مفاجئ للموظفين انخفضت نسبة التعاطى حاليا إلى 3.4%.

 

وأضاف عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "on e "، أن توفير الخدمة العلاجية لعلاج مرضى الإدمان متاح مجانا وفى سرية تامة لأى شخص يتقدم بالاتصال بالخط الساخن "16023" سواء من الموظفين أو أى مواطن، لافتا إلى أنه يتم إيقاف الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تصل ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ ﺇﻟﻰ الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ فى حالة إعادة الكشف على الموظف مره أخرى بعد انتهاء مده إيقافه وثبوت استمراره فى تعاطى المخدرات، وذلك ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪنية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى الكشف على الموظفين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. غادة والى تصطحب اثنين من ذوى الإعاقة على سجادة مهرجان القاهرة السينمائى

"التضامن" تنظم ورشة عمل لدراسة تيسير تراخيص الحضانات غدا

مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى التضامن تحتفل بالمولد النبوى الشريف

صندوق مكافحة الإدمان

عمرو عثمان

المخدرات

الموظفين




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة