شركة نفط روسية توقع اتفاقا مبدئيا للتنقيب فى جنوب السودان

رويترز

قال وزير النفط فى جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث اليوم الثلاثاء إن جازبروم نفط الروسية وقعت مذكرة تفاهم مع بلاده للتنقيب فى أربع مناطق نفطية.

وأبلغ جاتكوث رويترز بأن الذراع النفطية لجازبروم الروسية العملاقة للغاز تنتظر مزيدا من المعلومات بشأن المناطق من وزارة النفط قبل أن تبدأ التنقيب.

ولم تستجب جازبروم نفط على الفور لطلب من رويترز للتعليق.

وهناك شركات أجنبية أخرى لها نشاط فى قطاع النفط فى جنوب السودان، من بينها سي.إن.بي.سى الصينية، وبتروناس الماليزية، وأو.إن.جي.سى فيديش الهندية.

وقال جاتكوث إن إنتاج جنوب السودان من النفط ارتفع إلى 135 ألف برميل يوميا، من 130 ألف برميل يوميا فى أغسطس.

وأضاف أن جنوب السودان يريد زيادة الإنتاج إلى 350 ألف برميل يوميا، وهو المستوى الذى تحقق فى 2011 حينما انفصلت البلاد عن السودان، قبل أن تنزلق فى صراع أهلي.

وجرى توقيع اتفاقية سلام بين الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق ريك مشار.