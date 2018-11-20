video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة نفط روسية توقع اتفاقا مبدئيا للتنقيب فى جنوب السودان

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:26 م
شركة نفط روسية توقع اتفاقا مبدئيا للتنقيب فى جنوب السودان حقل نفطى
رويترز
إضافة تعليق

 قال وزير النفط فى جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث اليوم الثلاثاء إن جازبروم نفط الروسية وقعت مذكرة تفاهم مع بلاده للتنقيب فى أربع مناطق نفطية.

وأبلغ جاتكوث رويترز بأن الذراع النفطية لجازبروم الروسية العملاقة للغاز تنتظر مزيدا من المعلومات بشأن المناطق من وزارة النفط قبل أن تبدأ التنقيب.

ولم تستجب جازبروم نفط على الفور لطلب من رويترز للتعليق.

وهناك شركات أجنبية أخرى لها نشاط فى قطاع النفط فى جنوب السودان، من بينها سي.إن.بي.سى الصينية، وبتروناس الماليزية، وأو.إن.جي.سى فيديش الهندية.

وقال جاتكوث إن إنتاج جنوب السودان من النفط ارتفع إلى 135 ألف برميل يوميا، من 130 ألف برميل يوميا فى أغسطس.

وأضاف أن جنوب السودان يريد زيادة الإنتاج إلى 350 ألف برميل يوميا، وهو المستوى الذى تحقق فى 2011 حينما انفصلت البلاد عن السودان، قبل أن تنزلق فى صراع أهلي.

وجرى توقيع اتفاقية سلام بين الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق ريك مشار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أفراد بشأن شحنات نفط إلى سوريا

نفط الكويت توقع عقود توريد أبراج حفر بقيمة 1.3 مليار دولار

العراق يبحث مع كردستان استئناف تصدير نفط كركوك

العراق يعلن استئناف صادرات نفط كركوك

نفط

جنوب السودان

روسيا

تنقيب




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة