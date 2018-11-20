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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:35 م
خالد صلاح
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شركات التكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا للهبوط

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:35 ص
شركات التكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا للهبوط بورصة - صورة أرشيفية
لندن (رويترز)
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تراجعت الأسهم الأوروبية جراء حالة من القلق بشأن شركات التكنولوجيا بعد هبوط أسهم أبل فى وول ستريت الليلة الماضية، عقب تقرير ذكر أن شركة التكنولوجيا العملاقة تخفض إنتاجها من تليفونها آيفون الجديد مما أضعف الإقبال على أسهم القطاع العالمية.

ونزل مؤشر القطاع 1.7 % ليسجل أقل مستوى منذ 28 فبراير 2017 مع تضرر أسهم الشركات التى تورد الرقائق لأبل.

وكانت أسهم موردي أبل من بين الأسوأ أداء، مع انخفاض سهم إس.تي ميكروالكترونيكس 3% وإنفنيون 3% ونزل سهم إيه.إم.إس بالنسبة ذاتها.

وفقد القطاع عرشه كأفضل القطاعات أداء فى أوروبا، وهو متراجع 8% منذ بداية العام متخلفا عن قطاعات من بينها النفط والرعاية الصحية والإعلام والمرافق.

ونزل مؤشر يورو ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 %، وفقد مؤشر دامس الألماني 0.7 % وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 %.

واستمر الضغط على أسهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو بعد أن هوت 8.4 % أمس الاثنين عقب توقيف رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن. ونزل السهم اليوم 1.3 %.

 


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