شرطة أبو ظبي ودبي وعجمان والشارقة تقتنص جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة

أبو ظبي - حازم حسين





اقتنصت القيادة العامة للشرطة في إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان أربع فئات ضمن جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة.

وسلم الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ترافقه الريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الفائزين بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك في دورتها الأولى، ففاز في فئة أفضل برنامج توعوي في مجال الأمومة والطفولة القيادة العام لشرطة أبو ظبي عن تصميم دورية الأطفال الذكية.

وفي فئة أفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم «ذوي للاحتياجات الخاصة» فازت بها شرطة دبي عن مبادرتها لدعم أصحاب الهمم. وفي فئة أفضل مساهمة مجتمعية في مجال الأمومة والطفولة، فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك عن إنشائها دارا خاصة لرعاية الأطفال دون السنتين في إدارة المؤسسة العقابية بالشارقة.

وفازت بأفضل مبادرة في مجال حماية الطفل، الإدارة العامة لشرطة عجمان عن إنشاء إدارة مسؤولة عن متابعة القوانين وقرارات وزارة الداخلية بشأن حقوق الطفل. وفي فئة أفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي للأم والطفل، وفازت بها مجموعة طيران الاتحاد الإماراتية عن إطلاقها برنامجا متخصصا لرعاية الأمهات والأطفال على طائراتها.

وفازت بأفضل مبادرة في مجال التعليم المبكر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وبأفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة فازت شركة أبو ظبي للخدمات الصحية، عن قياس حجم انتشار اكتئاب ما بعد الولادة لدى النساء.

وفي مجال الشخصية العالمية المتميزة في مجال الأمومة والطفولة، فازت البارونة جوانا شيلدز كأول وزيرة للسلامة والأمن الإلكتروني بالمملكة المتحدة. وفاز في فئة طفل الإمارات الأول الطفل الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي.

كانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورئيس الاتحاد النسائي العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قد أعلنت عن الجائزة خلال منتدى الأمومة والطفولة في نوفمبر 2016، وأطلقتها في نوفمبر 2017، وفي مارس الماضي أعلنت الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بدء تلقي طلبات المشاركة حتى نهاية يونيو 2018، وفق الآليات والشروط الموضوعة من المجلس في إطار أهداف الجائزة واستراتيجيتها.

وتشمل جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة 11 فئة، هي: أفضل مبادرة في مجال التعليم المُبكّر، وأفضل جهة صديقة للأم والطفل، وأفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة، وأفضل حملة أو برنامج توعوي، وأفضل مبادرة في مجال حماية الطفل، وأفضل مبادرة في مجال تمكين الأطفال واليافعين من أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، وأفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي للأم والطفل، وأفضل مبادرة في مجال تنمية مواهب الأطفال واليافعين، وأفضل مساهمة مجتمعية في مجال الأمومة والطفولة، وفئة الحضانة الرائدة، وفئة طفل الإمارات الأول.