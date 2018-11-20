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شاهد فى دقيقة.. أفضل مواقع الغطس فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أفضل مواقع الغطس فى البحر الأحمر مواقع الغطس فى البحر الأحمر
إعداد ــ آمال رسلان
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الحياة تحت سطح الماء قمة المغامرة ومتعة اكتشاف كل ما هو جديد، إنه الغوص فى أعماق البحار، حيث تجد من الأسرار ما لم تراه من قبل، تلك الرياضة التى أصبحت مصر تشتهر بها عالميا، ويأتى إليها السائحون من كل حدب وصوب لممارستها، فقط خذ نفس عميق واستعد لرؤية تفاصيل الحياة البحرية عن قرب.

ليس مهما أين ستقضى إجازتك فأينما ذهبت ستجد تحت شواطئ مصر كنوزا لا مثيل لها فى العالم:

1ـ    مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة وطابا لا تخلو من مواقع مميزة للغوص

2ـ   ستتمكن من ممارسة الغوص فى أى وقت من العام بفضل درجة الحرارة المعتدلة

3ـ    سواء كنت من محترفى الغطس أو من المبتدئين ستجد برامج تناسبك

4ـ    محميات الجزر الشمالية بها شعاب مرجانية تصل أعمارها لملايين السنين وأسراب الدلافين

5ـ    من بينها جزر أبو النحاس، وسيول الكبير، وسيول الصغير، وشعاب الفنادير، والفانوس

6ـ    إذا كنت تقضى إجازتك فى الغردقة فلديك 27 موقعا مميزا للغطس

7ـ    شعاب كارلس رييف أجمل مواقع الغطس فى الغردقة بفضل أصناف الأسماك النادرة

8ـ    أبو رماد يسهل الوصول إليه من الغردقة أو شرم الشيخ عن طريق قارب للرحلات الطويلة

9ـ   بيت الدولفين فى الجونة اسم على مسمى يضمّ عددًا هائلاً من الدلافين

10ـ     فى دهب لا شك أن الثقب الأزرق أو "البلو هول" أشهر أماكن الغطس عالميا

11ـ  يحتوى على تشكيلات مرجانية ساحرة، وأسماك الإنكليس الجميلة

12ـ  فى مرسى علم "الفنستون" أخطر موقع للغطس لوجود أسماك القرش ذو الزعنفة البيضاء

13ـ كذلك يحتوى الموقع على أسماك البركودة والملاك والكوشر والموارى


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