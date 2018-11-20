شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

كتب خالد إبراهيم

انطلقت مساء اليوم من دار الأوبرا المصرية الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحضور مجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

وكعادة المحافل الفنية الكبرى، شهد الحفل وجود عدد كبير من الاطلالات الغريبة للحضور سواء بفساتين ملفتة أو جريئة من الفنانات أو حتى ظهور ملفت للفنانين، فبقدر ما يكون الحدث كبيرا من الناحية الفنية، يكون أيضا مناسبة لاستعراض أحدث صيحات الموضة وتحديدا للنجمات .

ولكن يبدو أن الدورة الـ 40 قد شهدت العديد من الإطلالات الغريبة من النجوم والنجمات الذين حضروا الحفل، وفى مقدمتهم سما المصرى، التى حضرت بزى فرعونى على طريقة كيلوبترا، وذلك حسبما وصفت نفسها، لتخطف كالعادة الكاميرات .



سما المصري

أما النجمة رانيا يوسف فكانت إطلالتها أكثر غرابة، حيث ارتدت بدلة سوداء برابطة عنق بنفس اللون، و"طاقية" مايكل جاكسون الشهيرة، ليس هذا فحسب، حيث كان بالفستان أيضا ذيل أسود طويل.



رانيا يوسف

أما الفستان الذى قررت النجمة شيرين رضا خلال فعاليات الحفل، فكان ذهبيا ولكنه يتضمن الكثير من الألوان الملفتة، وهى إطلالة غريبة لم تعتد شيرين على الظهور بها، وكانت أيضا إطلالة فرعونية.



شيرين رضا

النجم عمرو سعد دائما ما يكون ملفتا للنظر خلال الأحداث الفنية أقربها كان أحد المهرجانات السينمائية ، ولكن فى تلك المرة فضًل ارتداء بدلة زرقاء "لميع" مع نظارة شمسية .



عمرو سعد

أما النجمة نور فارتدت فستان "فوشيا" لفت نظر الحضور، ورغم ذلك لم يحظ الفستان بإعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى، فى حين جذبت أيضا ياسمين رئيس الأنظار إليها بتسريحة شعر، حولتها لطفلة بريئة مع فستان "كحلى" بأذرع جلد .



نور