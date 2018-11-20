سفير مصر فى لبنان: 2.5 مليار دولار استثمارات بمصر و800 مليون تبادل تجارى

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

قال السفير نزيه النجارى، سفير مصر فى لبنان، إن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان يقارب 800 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن الحجم الأكبر من التجارة بين البلدين، هى صادرات مصرية للسوق اللبنانية، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على الاستثمار فى مصر فى إطار التنوع فى قطاعات الاقتصاد المصرى، حيث أن لبنان تحتل المرتبة الـ 9 ضمن أكبر دول العالم المستثمرة فى الأسواق المصرية.

وأضاف السفير نزيه النجارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى العاصمة اللبنانية بيروت، أن حجم الصادرات المصرية إلى لبنان تبلغ نحو 700 مليون دولار، مؤكدًا أن الاستثمارات اللبنانية فى مصر تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، مشيرا الى أن هناك اهتمامًا فى الاستثمار فى القطاع العقارى ، من قبل المستثمرين اللبنانيين، إلى جانب الاستثمارات الموجودة فى القطاع المصرفى عن طريق بنكى عودة و"بلوم" اللبنانيين.