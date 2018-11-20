video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفر 400 معتمر مصرى لأداء عمرة المولد النبوى خلال أسبوع

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:00 ص
سفر 400 معتمر مصرى لأداء عمرة المولد النبوى خلال أسبوع معتمرين - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

غادر 400 معتمر مصرى لأداء مناسك عمرة المولد النبوى منذ بدء الرحلات الجوية يوم الخميس الماضى وحتى الآن ، فيما تنطلق رحلات البر الأسبوع الجارى.

 

وبعد مرور قرابة أسبوع من بدء موسم العمرة الجديد للعام 1440ه لازال الإقبال ضعيف، وقامت أكثر من  1140 شركة سياحة بتوثيق عقودها فى غرفة شركات السياحة للمشاركة فى موسم العمرة الحالى 1440هـ، حيث أن باب توثيق العقود لازال مستمرا حتى 10 ديسمبر الجارى وفقا لقرار اللجنة العليا للحج.

وكان الخميس الماضى انطلاق بداية عمرة المولد النبوى بناء على قرار وزارة السياحة بفتح باب العمرة مبكرا، وبدأت شركات السياحة فى تسويق برامجها الخاصة بالعمرة للموسم الجديد.

  .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تستكمل تشكيل مجالس إدارات "الغرف السياحية "

مصر سياحة ومتعة وهدايا تذكارية بروح التاريخ.. السجاد السيناوى فريد من نوعه.. وأباجورات الملح من سيوة تقضى على الطاقة السلبية.. وتحف المرمر الفرعونية بالأقصر وأسوان.. ولاتنسى مشغولات الخوص وعطر المرأة النوبية

موسم العمرة

وزارة السياحة

شركات السياحة




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة