سفر 400 معتمر مصرى لأداء عمرة المولد النبوى خلال أسبوع

كتبت آمال رسلان

غادر 400 معتمر مصرى لأداء مناسك عمرة المولد النبوى منذ بدء الرحلات الجوية يوم الخميس الماضى وحتى الآن ، فيما تنطلق رحلات البر الأسبوع الجارى.

وبعد مرور قرابة أسبوع من بدء موسم العمرة الجديد للعام 1440ه لازال الإقبال ضعيف، وقامت أكثر من 1140 شركة سياحة بتوثيق عقودها فى غرفة شركات السياحة للمشاركة فى موسم العمرة الحالى 1440هـ، حيث أن باب توثيق العقود لازال مستمرا حتى 10 ديسمبر الجارى وفقا لقرار اللجنة العليا للحج.

وكان الخميس الماضى انطلاق بداية عمرة المولد النبوى بناء على قرار وزارة السياحة بفتح باب العمرة مبكرا، وبدأت شركات السياحة فى تسويق برامجها الخاصة بالعمرة للموسم الجديد.

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