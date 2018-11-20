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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:17 م
خالد صلاح
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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:28 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر ريالات سعودية ارشيف
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شهد الريال السعودى، حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى طوال الفترة الأخيرة.

واستقر سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 20-11-2018، مسجلا  4.75 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى وفق سعر امس.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

cib

4.74  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 


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